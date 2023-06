Ulm mit Österreicher-Duo erstmals deutscher Champ

Ulms Basketballer mit dem Österreicher-Duo Thomas Klepeisz und David Fuchs sind am Ziel ihrer Träume angekommen! Sie besiegten die Baskets Bonn am Freitagabend nach hartem Kampf 74:70 (43:41) und sicherten sich mit 3:1 in der „Best Of Five“-Serie erstmals in der Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft.