Kurzarbeit als Zankapfel im Kampf um Fachkräfte

Seit der Corona-Pandemie ist die Kurzarbeit in aller Munde. Doch seit jeher ist sie ein bewährtes Mittel, um kurzfristige Auftragsengpässe in Betrieben gut zu überbrücken und qualifizierte Mitarbeiter langfristig zu halten. Denn nur so könnten auch künftig die vollen Auftragskapazitäten gewährleistet werden, wie Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser betont. Doch nun brauen sich dunkle Wolken am Arbeitsmarkthimmel zusammen.