Ein Stalker am Landesgericht im Picknick-Modus

Der Rumäne tat sich sichtlich schwer, nicht laut loszulachen. Ja, er habe nach der Trennung aufdringlich reagiert. Laut Polizei rief er die Ex an manchen Tagen mehr als 50-mal an. Auf Schriftliches habe sie meist geantwortet. Und ja, er habe sie weggestoßen, nachdem sie ihm eine Vase an den Kopf geworfen und in den Finger gebissen hatte.