Fleißige Handwerker bei „Erlebniswelt Baustelle“

„Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zu uns Kindern geh’n!“ Das Kinderlied bewahrheitete sich in den beiden ersten Juni-Wochen der Innsbrucker Messe, doch nicht nur dort: Die „Erlebniswelt Baustelle“ lud Sechs- bis Zwölfjährige in allen Tiroler Bezirken ein, verschiedene Berufsfelder zu erproben. Das Lehrlingsprojekt wird von der Vereinigung Tiroler Bauwirtschaft und der BAUAkademie Tirol mit Unterstützung der Sparten Gewerbe und Handwerk sowie Industrie veranstaltet.