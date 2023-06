XXXLutz übernimmt alle Lehrlinge von kika/Leiner

Alle Leiner- und einer der drei kika-Standorte in Oberösterreich werden demnächst geschlossen, rund 260 Beschäftigte verlieren hier ihren Job. Obwohl bereits 50 Unternehmen beim AMS ihr Interesse an den frei werdenden Mitarbeitern bekundet haben, ist deren Zukunft noch ungewiss. Klarheit haben indes alle Lehrlinge, die derzeit ihre Ausbildung beim insolventen Unternehmen absolvieren und von Betriebsschließungen betroffen sind. Sie bekommen von der Welser XXXLutz-Gruppe ein Übernahmeangebot. Das gab Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl am Freitag bekannt.