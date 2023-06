Leiner-Verkäuferin erfuhr durch Kunden von Pleite

Seit 18 Jahren arbeitet eine Mitarbeiterin für das Möbelhaus Leiner. Und dann war es ein Schnäppchenjäger, von dem sie erfuhr: Bald ist sie ihren Job los. „Ich will jetzt ein Ausstellungsbett haben“, soll der Kunde zur verdutzten Verkäuferin gesagt haben. Er hielt ihr sein Handy hin: „Schauen Sie, da steht Sie gehen in Konkurs.“ So erfuhr die langjährige Mitarbeiterin von der Pleite ihres Arbeitgebers.