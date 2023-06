Caritas-Chef: 339 Mio. Menschen brauchen Hilfe!

Expertinnen und Experten aus Ägypten, Armenien, Kanada, dem Südsudan, USA sowie neun europäischen Ländern diskutierten am Freitag in Wien über dringend benötigte Maßnahmen auf nationaler sowie internationaler Ebene, um die Not der Menschen in globalen Krisengebieten nachhaltig zu lindern, ihr Überleben zu sichern und Wege aus allgegenwärtigen Krisen aufzuzeigen. Die AG Globale Verantwortung zählte in einer Aussendung rund 250 Teilnehmende.