Austria Lustenau bezahlt Bregenzer Rasenheizung

Zurück im Profifußball

Die Bregenzer Stadtvertretung hat am Donnerstagabend mit 30:6 Stimmen (die Grünen waren dagegen) beschlossen, ihr am Bodensee gelegenes Stadion für den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga zu adaptieren. Investiert werden rund 1,7 Mio. Euro netto, informierte die Stadt. Als Fördergeber wurden Bund und Land genannt, die beiden Fußballvereine Austria Lustenau und Schwarz-Weiß Bregenz als Kooperationspartner. Der Verein aus der Landeshauptstadt hat in der zu Ende gegangenen Saison den Aufstieg in die 2. Liga geschafft und wird in der Saison 2023/24 nach 18 Jahren Absenz in den Profifußball zurückkehren.