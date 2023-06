Waffenmeisterin soll völlig verkatert gewesen sein

Suche nach „Sündenbock“

Der Anwalt von Gutierrez-Reed, Jason Bowles, sprach am Mittwoch (Ortszeit) von Rufschädigung. Die Staatsanwaltschaft sei auf der Suche nach einem „Sündenbock“, hieß es in einer Mitteilung von Bowles, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Die Anklage habe so viele Fehler gemacht und der Fall sei rechtlich so schwach, dass die Staatsanwaltschaft nun zu Rufmord-Taktiken greife.