„Ohne uns würden soziale Medien kollabieren“

Hunderte Content-Moderatoren für soziale Netzwerke wie Facebook oder TikTok fordern bessere Arbeitsbedingungen. In einer Petition an den Deutschen Bundestag kritisierten sie am Mittwoch vor allem fehlende psychologische Unterstützung für ihre mental stark belastenden Aufgaben. „Ohne uns würden die Social-Media-Unternehmen über Nacht kollabieren“, heißt es darin.