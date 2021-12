Moderatorin verklagt TikTok wegen Traumatisierung

Aufgrund der schieren Menge an Inhalten dürften sich die Moderatoren nicht länger als 25 Sekunden an einem Video aufhalten und müssten gleichzeitig drei bis zehn Videos anschauen, so Frasiers Anwälte in der Klage. Sie werfen TikTok vor, gemeinsam unter anderem mit Facebook und YouTube entwickelte Richtlinien für Content-Moderatoren, die psychologische Unterstützung und eine Begrenzung der Schichten auf vier Stunden vorsehen, nicht umzusetzen.