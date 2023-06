Neue Wiener U-Bahn-Züge öffnen Türen für Fahrgäste

Stationen mit mittigem Bahnsteig erhöhen die Chancen

Eine komplette Runde von Simmering bis Ottakring und retour dauert auf der U3 etwa 53 Minuten - so lange muss man also maximal warten, wenn man den neuen Zug schon am Tag eins in Augenschein nehmen will. Wer sich für sein „Trainspotting“ eine Station mit Bahnsteig in der Mitte aussucht, kann die Wartezeit halbieren.