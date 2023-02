Lange Wartezeiten auch bei Reparaturen

Die Wiener Linien betreiben insgesamt 344 Rolltreppen und 287 Aufzüge. Dass diese auch einmal Reparaturen benötigen, ist klar. In den meisten Fällen geht das auch ganz flott. Aber nicht immer. Seit mehreren Wochen ist etwa die Rolltreppe hinauf zur U4 auf dem Bahnhof Heiligenstadt außer Betrieb. In Spittelau funktioniert ebenfalls seit längerer Zeit der Aufzug zur U6 in Richtung Siebenhirten nicht. Warum?