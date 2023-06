In OÖ sind die Züge am unpünktlichsten

Von Nachbarn abhängig

Am pünktlichsten verkehrten die Züge in Vorarlberg mit einem Grad von 96,6 Prozent. Den letzten Platz teilen sich Oberösterreich und Salzburg mit je 93,3 Prozent Pünktlichkeit. Die von Pregarten nach Horní Dvorište (Tschechien) kommt nur auf 79,9, jene zwischen Wels und Attnang-Puchheim auf 87,6 Prozent. Laut ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner sind quasi die Tschechen und Bayern schuld: „Gerade in OÖ sind wir von den Nachbarbahnen abhängig: zwischen Wels und Attnang-Puchheim von den Zügen aus München und Passau, auf der Summerauerbahn von den Zügen aus Budweis.“