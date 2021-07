Anklage nach Überfall-Serie auf Tankstelle

Geldnot in Kombination mit coronabedingter Arbeitslosigkeit und Spiel- und Alkoholsucht: Das dürfte der Grund gewesen sein, warum der bislang unbescholtene Angeklagte – ein in Salzburg lebender Bosnier (30) – die Eni-Tankstelle in der Gabelsbergerstraße überfallen hat. Und das gleich dreimal innerhalb von nur 14 Tagen: