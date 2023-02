Messermann stach zu und verschwand in Dunkelheit

Die Polizei eilte am Mittwoch gegen 4.45 Uhr zum Tatort in der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos. Vor Ort fanden die Polizisten einen verletzten Bosnier (59) vor. Der Mann gab an, von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt worden zu sein. Dann soll sein Gesprächspartner ein Messer gezogen und „Geld! Geld!“ gerufen haben. Weil der Bosnier kein Bargeld dabei hatte, stieß ihn der Täter zu Boden und stach mehrmals zu. Das Opfer trug dabei Schnittverletzungen an der rechten Hand davon.