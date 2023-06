Covid-Impfschäden: Anwalt kämpft um Entschädigung

Der mit Spannung erwartete erste Prozess um einen möglichen Impfschaden durch eine Covid-Immunisierung in Hamburg in Deutschland ist am Montag überraschend geplatzt. Der Anwalt der Ärztin, die von BionTech 150.000 Euro Schmerzengeld fordert, brachte einen Befangenheitsantrag gegen den Richter ein - der Fall soll demnach so bedeutend sein, dass eine Kammer aus mehreren Richtern darüber entscheiden müsse. Die deutsche Ärztin beklagt, dass sie nach ihrer Impfung an Schmerzen im Oberkörper, Erschöpfung und Schlafstörungen litt.