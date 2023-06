Fake-News-Gipfel soll Demokratie stärken

Russland investiert Hunderte Millionen Euro in Meinungsmanipulation

Einer der Gastredner - Patrick Sensburg von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen - erörterte, wie bestimmte (politische) Akteure oder Interessensgruppen versuchen, die öffentliche Meinung gezielt zu manipulieren. Laut US-Geheimdiensten habe Russland beispielsweise seit 2014 verdeckt mehr als 300 Millionen Dollar an ausländische politische Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten in mehr als zwei Dutzend Ländern gezahlt, um Einfluss auf die dortige Politik zu nehmen, so Sensburg.