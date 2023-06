Neue Ausrüstung für Wald- und Flurbrände

„Spezialeinheiten“ zur Bekämpfung von Vegetationsbränden

Deshalb beschlossen Land und Florianis den Aufbau spezieller Einheiten zur Bekämpfung von Vegetationsbränden in jedem Bezirk. Rund 60 Wehren werden zu Stützpunkten zur Vegetationsbrandbekämpfung aufgebaut. „Wir investieren seitens des Landes für die spezielle Ausrüstung zur Bekämpfung von Vegetationsbränden zusätzliche 425.000 Euro in den Katastrophenschutz“, so Landesrat Heinrich Dorner. „Die 60 Wehren sind über das gesamte Burgenland verteilt, um rasch am Einsatzort zu sein. 40 davon sind die ,kämpfende Truppe‘ an der Einsatzstelle, die übrigen 20 fungieren als Unterstützungseinheiten und sorgen dafür, dass die zusätzliche benötigte Ausrüstung rasch am Einsatzort ist“, ergänzt der stellvertretende Landesfeuerwehrkommandant Harald Nakovich.