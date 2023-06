Ein präzises Barometer für neue Medienkunst

Animation und Musik mit starken Anliegen

Darunter ist die südkoreanische Künstlerin Ayoung Kim, die in ihrer Animation „Deliver Dancer’s Sphere“ eine authentisch wirkende Großstadtwelt mit „realen Szenen“ mischt. Der erste Preis für Digitale Music hat heuer Brisanz, denn das Kollektiv Atractor + Semantica Productions greift mit „A Tale of Two Seeds“ die Neo-Kolonialisierung Kolumbiens zu Lasten der indigenen Bevölkerung auf.