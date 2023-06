Grüne Bezirksrätin stolpert über Waffen-Tweet

Bei den Grünen ist ein Streit rund um Trans-Frauen entbrannt, der sich an einer Veranstaltung in der Wiener Votivkirche entzündete. Während die grüne Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi diese unterstützte, sahen andere Parteikollegen darin eine „transfeindliche“ Veranstaltung. So auch Julia Köck, Bezirksrätin im Grazer Bezirk Gries. Sie tippte als Antwort auf die Twitter-Meldung einer Befürworterin lediglich drei Buchstaben in ihr Handy: „P99“.