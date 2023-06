„Am Anfang war David noch ein schüchterner Junge“

„Auch wenn ich nicht mehr so oft in Österreich, mehr in den USA bin, bin ich ein großer Patriot“, so Fuchs. „Ich war insgesamt zehn Jahre im Nationalteam, glaube, dass David und die jetzige Mannschaft viel Talent haben. Seit ich dabei war, hat sich sehr viel geändert. Etliche Spieler sind bei Topvereinen, werden Woche für Woche gefordert. Dass das Potenzial da ist, hat man mit dem Achtelfinaleinzug bei der EM gesehen. Viel hängt auch vom Teamchef ab, der den Spielern seine Philosophie in einer limitierten Anzahl an Tagen vermitteln muss. Wieso sollten wir uns nicht für die EM in Deutschland und die WM 2026 qualifizieren?“