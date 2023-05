„Die Deutschen lernen es nicht“

Die Pfingstferien beginnen mit einem Verkehrskollaps. 26 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn (A10) am Samstag zwischen Knoten Salzburg und Ofenauer Tunnel in Richtung Villach - nichts ging mehr weiter, vor allem im Tennengau. „Es steht alles“, berichtet Thomas Freylinger, Ortschef in Kuchl. Auch etliche Bundes- und Landesstraßen waren verstopft. „Die Deutschen lernen es einfach nicht: Sie müssen einfach immer am Samstag in den Süden los fahren. Wenn es zu viel ist, dann ist es einfach zu viel. Da helfen auch keine Sperren, daher auch keinen Vorwurf an Verkehrslandesrat Schnöll oder die Polizei.“