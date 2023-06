Vereinter Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Kaum eine Woche vergeht, in der am Landesgericht Eisenstadt nicht Prozesse wegen häuslicher Gewalt stattfinden müssen. Noch beängstigender: Heuer wurden in Österreich bereits 10 Frauen ermordet, im Jahr 2022 waren es 28! „Für das Land Burgenland ist der Kampf gegen Gewalt an Mädchen und Frauen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. „Von Gewalt betroffene Frauen müssen darin unterstützt werden, die Gewaltspirale zu durchbrechen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dafür benötigen sie und auch ihre Kinder sicheren Wohnraum sowie ein zielgerichtetes Beratungs- und Betreuungsangebot.“