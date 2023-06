Allein mit Kind: Väter zwischen Familie und Job

Pubertierende Teenies und Job-Familien-Spagat

Gefragt, ob alleinerziehende Papas besondere Herausforderungen treffen würden, meint sie prompt: „Naja, in der Pubertät haben es alle gleich schwer!“ Auch finanziell hapere es allgemein bei Ein-Eltern-Familien. Vor allem, wenn die Erziehungsberechtigten nicht erwerbstätig sind, sei die Gefahr, in die Armut abzurutschen, besonders hoch. „Leider gehen Maßnahmen wie der Kindermehrbetrag oder sonstige Förderungen oft an dieser Gruppe vorbei“, bedauert die ÖPA-Chefin. Aber: „Bereits bei wenig Einkommen greifen die Hilfen besser.“