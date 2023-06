Vatertag: Zwei Modelle, aber alle im Familienglück

Stephan Auer-Stüger und sein Mann Thorsten sind seit vier Jahren verheiratet, als ein Arbeitskollege nebenbei anmerkt, dass er ein Pflegekind bekommen hat. Stephan wird neugierig und erzählt es seinem Mann. Die beiden Wiener machen einen Termin bei der MA11 (Kinder- und Jugendhilfe) für ein Beratungsgespräch aus. Die Beamtin begrüßt sie gleich: „Sie haben sich also entschieden, Pflegeeltern zu werden.“ „Von da an war es für uns klar. Es gab keinen einzigen Tag, an dem wir uns gedacht haben, dass es ein Fehler war.“