Gold bunkernde Notenbanken

Derzeit lohnt der Blick hinter die Kulissen internationaler Notenbanken: Die bunkern nämlich so viel Gold wie seit 55 Jahren nicht. Allein 2022 haben die Zentralbanken 1136 Tonnen Gold gekauft. Im Schnitt der letzten 10 Jahre waren es jährlich nur 513,2 Tonnen gewesen. Welche Lehre können Privatanleger daraus ziehen? Offenbar zweifeln die Währungshüter an den Buchwerten des Papiergeldes, das sie mit ihren Druckerpressen in die Welt setzen. Die westliche Welt hat seit Beginn des Ukraine-Krieges russische Devisen in Höhe von 300 Mrd. Dollar eingefroren.