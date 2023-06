„5600 Fans - die Region ist bereit!“

Verbands-Vize Wolfgang Maier war mit dem Meisterteller nach Donawitz gerauscht. Doch zur Halbzeit schien es, als würde er 140 Kilometer entfernt eher benötigt werden. Denn in Bad Gleichenberg waren die LASK Amateure in Führung und auf Platz eins. „Da habe ich schon gezittert und an die Titelentscheidungen in anderen Ligen denken müssen“, so Mario Bichler.