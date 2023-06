Shiffrin und Kilde: Gibt‘s schon Hochzeitspläne?

„Nicht der richtige Zeitpunkt“

Wenn es nach Kilde geht, muss sich Shiffrin allerdings noch gedulden. In der norwegischen Tageszeitung „Dagbladet“ drückte der 30-Jährige auf die Bremse. „Für mich ist es noch etwas früh. Wir beide führen ein sehr geschäftiges Leben und wir wissen, dass es uns gut geht.“ Was noch nicht ist, kann aber noch werden. „Vielleicht passiert es irgendwann in Zukunft, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür.“