Ruf nach Freiheitsstrafen für Letzte Generation

Drei Aktionen am ersten Tag

Die geplante dreiwöchige „Störwelle“ hatte am Dienstag pünktlich um 8 Uhr am Ring in der Wiener Innenstadt begonnen. Auch am Gürtel, Höhe U-Bahnstation Währingerstraße, ist es zu Klimaprotesten gekommen. Um 9.30 Uhr haben die Aktivisten dann mit einer weiteren Protestaktion bei der Rossauer Lände auf sich aufmerksam gemacht.