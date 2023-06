Zwei Schlepper wurden von Polizei gefasst

Zuwanderer flüchteten

In dem Transporter befanden sich neben Lenker und Beifahrer noch insgesamt 18 Flüchtlinge, darunter neun Kinder. Während die beiden mutmaßlichen Schlepper an Ort und Stelle festgenommen werden konnten, ergriffen zwei der offensichtlich illegalen Zuwanderer zu Fuß die Flucht. „Obwohl ein Großaufgebot an Einsatzkräften rasch eine Suchaktion startete und Polizisten auch die angrenzenden Felder durchstreiften, konnten die beiden Flüchtigen vorerst untertauchen“, erklärt ein Ermittler. Die restlichen Flüchtlinge wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.