Dieses Land schnappte uns Platz 1 in der EU weg

„Qualität in der EU ist weiterhin hoch“

„Die Qualität der Badegewässer in der EU ist weiterhin hoch“, resümiert der am Freitag veröffentlichte Bericht der in Kopenhagen ansässigen European Environment Agency (EEA). Im Vorjahr seien 85,7 Prozent der Badegewässer in der EU als ausgezeichnet eingestuft worden, 95,9 Prozent erfüllten die Mindestqualitätsstandards.