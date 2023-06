Roborock S8 Pro Ultra: Das ultimative Putz-Tool

„Rob, wo steckst du?“ Keine Antwort. Als wir das Haus vor wenigen Stunden verließen, war er noch da, jetzt fehlt jede Spur von ihm. Weder in der Küche noch im Wohnzimmer oder Bad ist er zu finden. „Rob, jetzt hör auf damit, das ist nicht mehr lustig“, rufe ich, doch bekomme keine Antwort. Panik steigt in mir auf. „Das Schlafzimmer, da könnte er sich noch verstecken“, denke ich mir - und tatsächlich: Unterm Bett finde ich Rob schließlich: völlig leblos, stranguliert an einem Kabel …