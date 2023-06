Nach Zug-Feuer: So gefährlich sind unsere Tunnel

Weil 151 Passagiere im verqualmten Tunnel die Nerven behielten und 700 Einsatzkräfte top reagierten, endeten bange Stunden um einen Autoreisezug in Tirol mit großem Aufatmen (siehe Video oben). Der Einsatz weckt Erinnerungen an schreckliche Tunnenunglücke in Österreich in den vergangenen Jahren.