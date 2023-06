„Abscheulich!“ IBA wehrt sich gegen Olympia-Aus

Das Führungsgremium des Internationalen Olympischen Komitees habe alle Bemühungen der IBA und ihrer demokratisch gewählten Führung weitgehend ignoriert und nicht berücksichtigt. Die IOC-Exekutive hatte am Mittwoch empfohlen, der IBA die Anerkennung zu entziehen. Eine Entscheidung darüber soll auf einer außerordentlichen Session getroffen werden, die für den 22. Juni angesetzt wurde. Die Exekutive begründete ihre Empfehlung damit, dass die IBA seit ihrer Suspendierung 2019 nicht in der Lage gewesen sei, „die anhaltenden Bedenken in Bezug auf ihre Führung, finanzielle Transparenz und Nachhaltigkeit sowie die Integrität ihrer Kampfrichter- und Wertungsprozesse zur Zufriedenheit des IOC“ auszuräumen.