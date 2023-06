Messi: „Nicht alle wollten, dass ich zurückkehre“

„Ich habe von einer Rückkehr zu Barca geträumt, ja. Aber ich war mir nie sicher, ob das passieren würde, weil ich mich sehr gut an die Geschichte vor zwei Jahren erinnere. Ich wollte nicht noch einmal in der gleichen Situation sein und meine Zukunft jemand anderem überlassen“, verrät Messi in einem Interview mit „Diario Sport“ - zu sehen ganz oben im Video. Dabei spielte auch seine Familie eine große Rolle: „Ich wollte meinen Kindern nicht sagen: Wir gehen zurück nach Barcelona - und dann passiert nichts.“