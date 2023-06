Pence: Trump stellt sich „über die Verfassung“

Trump hetzte Pence Mob auf den Hals

Zur Erinnerung: Trump-Anhänger erstürmten am 6. Jänner 2021 den Kongresssitz, während dort unter Vorsitz von Pence der Sieg des Demokraten Biden bestätigt werden sollte. Trump hatte in den Tagen davor behauptet, dass Pence in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des US-Senats Wahlergebnisse aus einzelnen Bundesstaaten einfach ablehnen könnte, was Rechtsexperten und auch der Vizepräsident für unrechtmäßig hielten.