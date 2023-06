Doppelrolle raubt Schnetzer den Schlaf

Vizeweltmeister mit dabei

Damit spricht er jene Vorbereitung an, die er als Spieler eigentlich bräuchte. Fungiert er doch am Wochenende in Doppelfunktion als Veranstalter und Teilnehmer. Mit seinem Partner Lorenz „Lo“ Petutschnig hat er bei seinem Heimturnier trotzdem einiges vor: „Wir wollen Vollgas geben und das Maximum herausholen.“ Auch Vizeweltmeister Clemens Doppler wird am Wochenende in Unterach aufschlagen.