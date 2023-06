Gleich mehrere Messerattacken in Wien an einem Tag

Mann in Hernals mit Stichverletzung gefunden

Dienstagnachmittag alarmierte in Hernals ein Mann den Polizeinotruf, nachdem er in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Ottakringer Straße einen 22-Jährigen mit einer Stichverletzung gefunden hatte. Zuvor hatte er einen lautstarken Streit zwischen zwei Männern mitangehört. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. „Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb erfolglos“, sagte Gass.