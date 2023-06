Live-Action! Branchenboxer „loten Grenzen aus“

Ganz oder gar nicht

Ausdauer-Workouts, Schlag- und Deckungstrainings, Sparrings. Macht ihm alles großen Spaß, bringt das Blut in Wallung, treibt den Puls hoch - reichte Unger aber irgendwann nicht mehr. „Ich bin einer, der nichts so halb macht, sondern wissen will, wie der nächste Schritt aussieht.“ Und der führt ihn nun erstmals auf die große Bühne, zum von Fadi Merza und Henry Bannert (Fox Gym) organisierten Branchenboxen, wo er auf Krankenpfleger Daniel Smerkol kracht. Und das mit 57 Jahren. „Ich will meine Grenzen ausloten, sehen, wie Körper und Geist mit dieser Situation umgehen.“