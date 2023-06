Billard: Nüßle scheitert in Quali für Snooker-Tour

„Das Match so aus den Händen zu geben ist extrem bitter!"

„Im letzten Frame war wieder eine Chance für mich da und ich habe noch einmal alle meine Kräfte gebündelt und versucht, die Konzentration hoch zu halten und habe mich auch gut gefühlt. Ein leichter Stellungsfehler auf Schwarz hat mich aber in meinem Break zu einem riskanteren Pot auf Schwarz gezwungen, der dann ganz knapp nicht gefallen ist. Das Match so aus den Händen zu geben ist extrem bitter“, erklärte der österreichische Rekordstaatsmeister, der in Leicester davor fünf klare Siege gefeiert hatte.