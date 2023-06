Bullen-Klub setzt Cheftrainer vor die Tür

Das kam unerwartet! Der FC Liefering und Trainer Fabian Ingolitsch gehen, laut Klubangabe, einvernehmlich getrennte Wege. Das teilte der Verein am Dienstagnachmittag via Aussendung mit. Ingolitsch war erst vergangenen Sommer zum Cheftrainer beordert worden. Während man in der Youth League ins Achtelfinale vorstieß, blieben die Jungbullen in der 2. Liga als Neunter aber weit hinter den Erwartungen zurück, steckte lange auch im Abstiegskampf.