Zwei weitere Titel und eine „Watschn“

Der Trainerwertung wurde in der Aussendung keine Beachtung geschenkt. Vielleicht, weil diese einer „Watschn“ für den Meister gleichkam? Für Matthias Jaissle, in der Vorsaison siegreich, blieb nicht einmal ein Stockerlplatz. Hinter Sieger Christian Ilzer (Sturm) landete Markus Mader (Lustenau) auf Rang zwei, Platz drei ging an Peter Pacult (Klagenfurt). Erstmals seit Einführung der Kategorie ’18/19 ging der Meister-Coach leer aus, für Jaissle blieb nur Position vier. Grämen muss er sich nicht – den einzig wahren Titel, den Meisterteller, darf nur er gen Himmel stemmen.