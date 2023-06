Teamchef Rangnick verrät Alabas Baby-Plan

In drei Stunden in Klinik

Aber auch, wenn sich Baby und Mutter Shalimar Heppner anders entscheiden sollten, sieht der ÖFB-Coach kein Problem. „Es ist ja nicht so, dass Windischgarten soweit weg von München ist. Er wäre ja in rund drei Stunden in der Klinik. Das haben wir jetzt mal so besprochen.“