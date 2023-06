Wie Apple jetzt in den virtuellen Ring steigt

Es ist die erste Produktneueinführung von Apple seit dem Erscheinen der Apple-Watch vor neun Jahren! Der Silicon-Valley-Konzern macht damit auch seinem in Sachen Virtual Reality größten Widersacher Meta Druck, der unlängst mit der Quest 3 Schlagzeilen machte. „Durch das Apple-Store-Verkaufsnetzwerk werden viele Menschen mit Virtueller Realität in Kontakt kommen und das in einer herausragenden Qualität. Das bringt sicher wieder Schwung in das Konzept des Metaverse“, so Experte Konrad Gill, der mit ViARsys selbst ein Tech-Unternehmen in Wien betreibt.