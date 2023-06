Unfallambulanz mit einer Schweizer Alm getauscht

Um halb 6 hieß es aufstehen

„Nach drei Wochen war ich so wirklich angekommen. Es hieß jeden Tag um halb 6 aufstehen und melken. Im Prinzip war der Tagesablauf sehr eintönig“, so die Aushilfs-Sennerin, die viel von den vier Monaten mitgenommen hat: „Man braucht viel weniger zum Leben, als man glaubt oder sich einbildet. Ich habe auch gemerkt, dass ich viel lieber im Team als alleine arbeite. Und ich habe gelernt zu improvisieren, man kann nicht einfach schnell in den nächsten Supermarkt fahren.“