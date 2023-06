Musicaltickets für Ihre „Time of your Life“ holen

„The Time of My Life“, „Be My Baby“, „She’s Like The Wind“ oder auch „Hungry Eyes“ - Dirty Dancing hat 1987 nicht nur die Kinoleinwände, sondern damals auch noch die Kassettenrekorder und damit auch so manches Mädchen- und Frauenherz erobert. Und das sehr nachhaltig! Noch heute sind der Film und seine Musik ein Dauerbrenner und begeistern noch immer. Eine gute Nachricht für alle Fans des Klassikers: Dirty Dancing kommt als großes Sommergastspiel ins Musiktheater Linz!