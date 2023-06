Biker (52) blieb nach Sturz bewusstlos liegen

Fataler Zwischenfall am Sonntagnachmittag in Achenkirch (Bezirk Schwaz) in Tirol. Ein 52-jähriger Einheimischer prallte beim Bergabfahren auf einer Forststraße mit seinem Mountainbike gegen einen Stein und stürzte in ein steiniges Wiesengelände ab. Dort blieb er bewusstlos liegen. Seine Begleiter alarmierten die Einsatzkräfte.