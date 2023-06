Gestohlenes Kruzifix tauchte bei Autokontrolle auf

Denn noch am selben Tag gegen 15.50 Uhr kontrollierten Beamte im Bereich der Pfarrkirche Fritzens zwei Personen bzw. deren Auto – und die Polizisten wurden fündig. In dem Wagen der zwei Polen – 38 und 57 Jahre alt – befand sich genau jenes vergoldete Kruzifix, das seit wenigen Stunden in der Kirche in Buch vermisst wurde. Zudem war laut Polizei im Auto Bargeld und typisches Tatwerkzeug für Opferstockeinbrüche.