Fünf Frauen gingen in Bus auf 18-Jährige los

Fünf bisher unbekannte Täterinnen werden beschuldigt, in einem Shuttle-O-Bus zwei Frauen im Alter von 18 Jahren durch Schläge ins Gesicht, Reißen an den Haaren und Tritte gegen die Beine verletzt zu haben. Eines der Opfer wurde vom Roten Kreuz in das LKHSalzburggebracht, berichtete die Polizei.